***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2024 16:16
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 01.03.2024 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.851,218463 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253728
BIST
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17:579.101
En Düşük
|Değişim
|: -1,01%
|| -92,59
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:5731,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1286
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:5733,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1043
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:572.063,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,60
|Açılış
|: 2.063,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.599.326
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.697.774.021
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|424.502.693
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|73.531.029
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|226.091.253
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.134.779
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|475.408.763
|% -9,93
|
|KBORU
|159,00
|2.072.549.178
|% -8,67
|
|EREGL
|46,06
|7.688.097.322
|% 1,19
|
|REEDR
|76,10
|5.679.645.023
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.473.234.887
|% 5,68
|
|KONTR
|289,25
|4.855.804.468
|% 0,78
|
|THYAO
|278,00
|4.586.826.241
|% -1,33
|
|EKGYO
|11,28
|2.144.519.260
|% 1,62
|
|ODAS
|10,71
|1.775.629.240
|% 6,14
|
|EREGL
|46,06
|7.688.097.322
|% 1,19
|
|ISCTR
|10,78
|1.757.227.007
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,53
|783.821.857
|% -1,95
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3540
|31,3581
|% 0,40
|
|Euro
|33,8982
|33,9186
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,4710
|39,6689
|% 0,41
|
|Frank
|35,1699
|35,3817
|% -0,03
|
|Riyal
|8,3356
|8,3774
|% 0,39
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|870,37
|872,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,05
|943,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,39
|83,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,42
|2.046,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52JANTS
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 184.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 073, 253 adet işlem
-
17:51DERIM
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 270 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 9, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 96, 717.00 milyon TL de
-
17:50GEREL
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 736, 241 adet işlem
-
17:49KBORU
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 160.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 524, 236 adet işlem