***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.03.2024 10:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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08.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.03.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.850,406024 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257334
BIST
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10:349.281
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 125,54
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.269
En Yüksek
9.369
10:3432,0054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0966
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
10:3435,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1045
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,3523
En Düşük
34,9689
10:342.242,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.242,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:32
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|27.004.131
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|15.769.032
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|152.514.192
|% 10,00
|
|GEREL
|41,18
|153.006.376
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.690.302
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|8.905.857
|% -9,94
|
|DOBUR
|136,10
|12.851.804
|% -6,78
|
|INGRM
|624,50
|76.339.508
|% -6,44
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|THYAO
|283,75
|1.906.540.414
|% 1,61
|
|AKBNK
|43,14
|1.223.174.176
|% 3,11
|
|GARAN
|65,20
|1.106.153.366
|% 2,68
|
|KCHOL
|178,80
|1.100.010.971
|% 2,41
|
|ISCTR
|11,04
|928.519.369
|% 1,66
|
|ISCTR
|11,04
|928.519.369
|% 1,66
|
|ZOREN
|5,43
|235.331.403
|% 0,56
|
|YKBNK
|23,46
|897.746.573
|% 2,09
|
|EKGYO
|11,45
|381.354.308
|% 1,33
|
|AKBNK
|43,14
|1.223.174.176
|% 3,11
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9993
|32,0042
|% 0,30
|
|Euro
|35,0202
|35,0754
|% 0,26
|
|Sterlin
|42,4913
|42,7042
|% -0,00
|
|Frank
|37,7220
|37,9111
|% 0,10
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,35
|% 0,66
|
|Platin
|917,82
|918,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,41
|1.025,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,95
|81,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,55
|2.179,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:32
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10:47SEKFK
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 595 adet işlem
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10:46XU100
Endeks 9, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 22, 392.00 milyon TL de