***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.03.2024 10:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.03.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 2.850,277822 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257832
BIST
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11:199.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 27,92
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
11:1932,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0265
|Açılış
|: 32,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9719
11:1935,0562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0430
|Açılış
|: 35,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
11:192.242,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,20
|Açılış
|: 2.242,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler11:17
|JANTS
|231,10
|24.014.757
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|28.553.156
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|140.553.799
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|69.576.131
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|84.995.594
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|12.795.090
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|1.411.667
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|5.515.461
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|2.471.394
|% -9,95
|
|DERIM
|32,58
|19.877.511
|% -7,65
|
|DOAS
|276,00
|2.252.162.820
|% -4,17
|
|EREGL
|45,86
|2.014.106.504
|% 0,17
|
|THYAO
|278,50
|1.923.662.181
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,17
|1.532.630.340
|% 3,81
|
|VESTL
|84,20
|1.454.654.679
|% 9,64
|
|ISCTR
|11,17
|1.532.630.340
|% 3,81
|
|ZOREN
|5,33
|478.726.686
|% 1,33
|
|AKFGY
|2,70
|207.655.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,70
|1.350.056.193
|% 2,60
|
|EREGL
|45,86
|2.014.106.504
|% 0,17
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0450
|32,0481
|% 0,08
|
|Euro
|35,0389
|35,0530
|% 0,11
|
|Sterlin
|41,9340
|42,1442
|% -0,67
|
|Frank
|37,4013
|37,5887
|% -0,39
|
|Riyal
|8,7418
|8,7856
|% -0,49
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|930,95
|932,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,09
|1.032,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,30
|2.177,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:17
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-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 1 artarak (% 0.38 ) 9, 734
-
11:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BANVT, DESPC
-
11:32XU100
Endeks 9, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 31, 082.00 milyon TL de
-
11:30EDATA
Yüzde 6.64 oranında artışla 32.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 969, 445 adet işlem
-
11:29ALCAR
Yüzde 7.71 oranında artışla 1, 885.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 645 adet işlem