***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.03.2024 10:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.03.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.850,056211 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258696
BIST
'
13:308.904
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,48
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:3032,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0858
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:3035,2052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0419
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:302.241,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,11
|Açılış
|: 2.241,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:30
|DMSAS
|6,36
|9.976.022
|% 107,17
|
|BAYRK
|42,24
|105.593.002
|% 10,00
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|172.814.379
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,50
|161.359.674
|% -6,43
|
|THYAO
|273,00
|3.714.204.450
|% 0,37
|
|EREGL
|44,70
|1.907.576.177
|% 0,54
|
|LMKDC
|35,62
|1.882.052.887
|% 7,68
|
|JANTS
|276,50
|1.770.331.008
|% 8,86
|
|OBAMS
|50,80
|1.627.704.087
|% 3,67
|
|ISCTR
|10,51
|1.359.985.972
|% -0,85
|
|EKGYO
|10,73
|915.848.429
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,67
|148.722.855
|% -1,84
|
|LMKDC
|35,62
|1.882.052.887
|% 7,68
|
|YKBNK
|22,06
|1.142.018.452
|% -0,90
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1217
|32,1274
|% 0,27
|
|Euro
|35,1924
|35,2052
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,5335
|41,7417
|% -0,25
|
|Frank
|36,8470
|37,0317
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,00
|25,03
|% 0,66
|
|Platin
|936,64
|937,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,65
|1.075,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,77
|84,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,58
|2.170,93
|% 0,66
|