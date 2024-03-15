***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2024 10:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.03.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.849,031358 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259044
BIST
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12:478.894
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 10,58
|Açılış
|: 8.902
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|Önceki Kapanış
|: 8.884
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8.853
En Yüksek
8.908
12:4732,2197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0901
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
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32,7824
En Düşük
32,0319
12:4735,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0504
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
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35,6701
En Düşük
34,8755
12:472.245,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.245,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
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2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DOBUR
|196,10
|67.441.982
|% 9,98
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|233.869.165
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|62.750.935
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|261.977.880
|% 9,96
|
|FONET
|31,20
|41.301.593
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|DGATE
|48,22
|25.184.522
|% -6,73
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|MTRKS
|78,80
|46.613.926
|% -5,74
|
|ASTOR
|102,00
|2.405.395.778
|% -3,04
|
|THYAO
|272,00
|2.338.830.886
|% 0,09
|
|EREGL
|44,76
|1.728.019.717
|% 0,95
|
|REEDR
|60,60
|1.650.998.971
|% 6,04
|
|OBAMS
|51,55
|1.270.927.507
|% 3,10
|
|ISCTR
|10,41
|671.839.896
|% 0,19
|
|ZOREN
|5,16
|215.272.402
|% 0,00
|
|EREGL
|44,76
|1.728.019.717
|% 0,95
|
|ADESE
|2,82
|108.703.964
|% 1,44
|
|EKGYO
|10,84
|397.739.768
|% -0,55
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2067
|32,2197
|% 0,28
|
|Euro
|35,1247
|35,1610
|% 0,14
|
|Sterlin
|41,2430
|41,4498
|% -0,18
|
|Frank
|36,6362
|36,8198
|% -0,07
|
|Riyal
|8,6328
|8,6761
|% -0,07
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|939,46
|941,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.095,82
|1.099,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,79
|84,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,94
|2.172,28
|% 0,66
|