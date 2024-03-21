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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.03.2024 10:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.03.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.848,554704 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260913


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BIST En Aktif Hisseler11:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 35,22 25.023.611 % 9,99  
EKIZ 78,70 1.831.585 % 9,99  
DIRIT 17,50 914.953 % 9,99  
FMIZP 339,25 64.486.300 % 9,97  
PKART 83,30 85.980.096 % 9,97  
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11:47 Alış Satış %  
Dolar 32,4178 32,4237 % 0,16  
Euro 35,4127 35,4268 % 0,12  
Sterlin 42,1017 42,3128 % -0,42  
Frank 36,8080 36,9925 % -1,29  
Riyal 8,8006 8,8447 % -0,19  
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11:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,45 25,48 % 0,66  
Platin 910,10 911,65 % 0,66  
Paladyum 1.023,58 1.027,26 % 0,66  
Brent Pet. 86,34 86,34 % 0,66  
Altın Ons 2.198,61 2.198,89 % 0,66  
Seans Raporu 11:47
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