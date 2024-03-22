***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.03.2024 11:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.03.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.848,426579
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261390
BIST
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11:499.198
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 57,47
|Açılış
|: 9.162
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|Önceki Kapanış
|: 9.141
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9.152
En Yüksek
9.223
11:4932,0811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0559
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
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32,2123
En Düşük
31,8778
11:4934,7460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1300
|Açılış
|: 35,0000
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|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,0445
En Düşük
34,5306
11:492.232,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,41
|Açılış
|: 2.232,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
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2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:47
|MEKAG
|66,55
|91.761.430
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.023.814
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.956.343
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|102.415.480
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.157.904
|% -9,99
|
|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|LOGO
|82,10
|137.803.391
|% -7,07
|
|CUSAN
|24,44
|37.389.121
|% -7,00
|
|THYAO
|290,00
|4.522.362.827
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
|% 1,77
|
|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
|
|VESTL
|89,10
|1.988.939.061
|% 3,85
|
|AKBNK
|45,60
|1.643.411.999
|% 1,24
|
|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
|
|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,45
|415.774.925
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,04
|1.022.746.984
|% 3,97
|
|PETKM
|23,48
|1.037.022.705
|% 2,44
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0609
|32,0733
|% 0,15
|
|Euro
|34,7146
|34,7338
|% -0,41
|
|Sterlin
|40,7512
|40,9554
|% -1,39
|
|Frank
|35,9164
|36,0965
|% -1,26
|
|Riyal
|8,6330
|8,6762
|% -0,84
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,62
|% 0,66
|
|Platin
|908,21
|909,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,79
|1.008,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,89
|2.168,24
|% 0,66
|