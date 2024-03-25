***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2024 13:32
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 25.03.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.848,033637 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261852
BIST
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17:239.132
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 20,85
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:2332,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1808
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:2334,8753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2728
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:232.252,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 26,48
|Açılış
|: 2.252,29
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:23
|JANTS
|374,00
|1.722.065.792
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|64.341.710
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.678.050
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.863.598
|% -9,55
|
|RALYH
|122,00
|86.906.777
|% -8,82
|
|THYAO
|287,25
|11.726.315.928
|% -1,37
|
|ISCTR
|11,56
|8.004.596.869
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,34
|5.807.994.094
|% 2,63
|
|AKBNK
|46,52
|4.684.224.842
|% 1,53
|
|KCHOL
|200,30
|4.392.712.013
|% 2,82
|
|ISCTR
|11,56
|8.004.596.869
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,34
|5.807.994.094
|% 2,63
|
|ODAS
|9,39
|1.974.548.572
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,87
|1.520.881.484
|% -1,60
|
|PETKM
|23,78
|2.809.359.578
|% 3,66
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1453
|32,1487
|% 0,57
|
|Euro
|34,8452
|34,8753
|% 0,79
|
|Sterlin
|41,0443
|41,2501
|% -0,51
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|910,94
|912,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,98
|1.023,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,93
|85,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,12
|2.177,36
|% 0,66
|