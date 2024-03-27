***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.03.2024 09:44
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.03.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.847,777436 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262988
BIST
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11:428.763
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -44,58
|Açılış
|: 8.834
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|Önceki Kapanış
|: 8.807
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8.749
En Yüksek
8.851
11:4232,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0591
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:4235,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2495
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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35,1226
En Düşük
34,7919
11:422.257,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,28
|Açılış
|: 2.257,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
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2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:40
|AGROT
|39,16
|801.997.408
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.677.920
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.560.373
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.801.533
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|374.435.049
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.631.343
|% -9,96
|
|THYAO
|282,50
|2.360.203.589
|% -0,96
|
|PETKM
|20,14
|2.351.605.810
|% -5,45
|
|ASELS
|52,90
|1.342.234.635
|% -0,19
|
|YKBNK
|26,78
|1.202.552.046
|% 0,53
|
|AKBNK
|44,14
|1.004.934.355
|% -0,32
|
|PETKM
|20,14
|2.351.605.810
|% -5,45
|
|ISCTR
|11,01
|1.001.125.129
|% -0,99
|
|EKGYO
|9,30
|742.978.440
|% -0,21
|
|ZOREN
|5,43
|401.979.439
|% -0,18
|
|YKBNK
|26,78
|1.202.552.046
|% 0,53
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2264
|32,2340
|% 0,19
|
|Euro
|35,0750
|35,1012
|% 0,68
|
|Sterlin
|40,8288
|41,0335
|% -0,20
|
|Frank
|35,7123
|35,8913
|% -0,36
|
|Riyal
|8,6320
|8,6753
|% -0,13
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,43
|% 0,66
|
|Platin
|898,28
|898,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,17
|984,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,62
|2.177,89
|% 0,66
|