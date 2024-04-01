***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2024 11:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 01.04.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.847,329858 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264917
BIST
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16:099.109
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -33,64
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0931,9622
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,4362
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0934,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,5304
|Açılış
|: 34,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:092.318,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.318,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:09
|SELVA
|17,05
|52.342.530
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.657.446
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|BAGFS
|22,50
|106.574.691
|% -10,00
|
|UFUK
|239,40
|9.726.544
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.572.312
|% -9,99
|
|THYAO
|299,25
|8.833.338.438
|% 0,50
|
|ISCTR
|11,33
|5.315.446.563
|% 2,06
|
|YKBNK
|27,98
|3.767.899.996
|% 2,34
|
|TUPRS
|177,70
|3.280.274.318
|% 0,40
|
|KCHOL
|204,50
|2.555.925.135
|% 2,66
|
|ISCTR
|11,33
|5.315.446.563
|% 2,06
|
|ZOREN
|5,91
|1.732.734.652
|% -0,67
|
|EKGYO
|9,31
|2.428.405.315
|% -6,62
|
|YKBNK
|27,98
|3.767.899.996
|% 2,34
|
|PETKM
|19,08
|1.538.296.827
|% -3,78
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9467
|31,9622
|% -1,35
|
|Euro
|34,4700
|34,5066
|% -1,51
|
|Sterlin
|39,7527
|39,9520
|% -4,13
|
|Frank
|34,9399
|35,1150
|% -4,07
|
|Riyal
|8,4050
|8,4472
|% -3,96
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:23IZMDC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 788, 210 adet işlem
-
16:22CMENT
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 540.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 633 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 51 kaybederek (% -0.30 ) 8, 050
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, AKENR, DOGUB, SELVA, DITAS, ISATR, ODINE, ISGSY
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, UZERB, SODSN, BASCM, PEKGY, ORMA, EKIZ, VRGYO, CMENT, UFUK