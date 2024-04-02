***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.04.2024 09:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetim A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.04.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.847,201784 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265524
BIST
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10:009.204
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 46,85
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.186
En Yüksek
9.205
10:0032,1728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0057
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3648
En Düşük
32,0046
10:0034,5887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0871
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,7737
En Düşük
34,3686
10:002.329,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,56
|Açılış
|: 2.326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.325,79
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,00
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1093
|32,1575
|% -0,07
|
|Euro
|34,4937
|34,5542
|% -0,35
|
|Sterlin
|40,3629
|40,5652
|% -0,04
|
|Frank
|35,4620
|35,6398
|% -0,31
|
|Riyal
|8,5816
|8,6246
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,40
|25,44
|% 0,66
|
|Platin
|909,28
|910,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,28
|1.014,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,00
|88,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,03
|2.254,36
|% 0,66
|