***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.04.2024 14:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.04.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.847,290912 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267039
BIST
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17:409.124
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 178,11
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:402.353,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,52
|Açılış
|: 2.353,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KARYE
|40,70
|112.717.864
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|46.210.379
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.506.569
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|ODINE
|69,90
|6.301.744.570
|% -9,98
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|ERSU
|44,40
|58.851.726
|% -9,90
|
|PATEK
|107,10
|1.220.533.352
|% -9,01
|
|THYAO
|292,00
|21.677.694.775
|% -2,67
|
|ISCTR
|12,42
|8.693.076.237
|% 6,70
|
|ODINE
|69,90
|6.301.744.570
|% -9,98
|
|YKBNK
|28,62
|5.827.728.551
|% 3,85
|
|AKBNK
|51,80
|4.366.504.569
|% 5,20
|
|ISCTR
|12,42
|8.693.076.237
|% 6,70
|
|YKBNK
|28,62
|5.827.728.551
|% 3,85
|
|ZOREN
|5,32
|1.104.193.802
|% -1,48
|
|EKGYO
|9,35
|1.434.731.535
|% 3,89
|
|VAKBN
|15,95
|2.240.595.605
|% 9,70
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0840
|40,2850
|% -0,58
|
|Frank
|34,9431
|35,1182
|% -0,99
|
|Riyal
|8,4342
|8,4764
|% -0,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|941,32
|943,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,35
|1.032,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,36
|89,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,58
|2.295,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR