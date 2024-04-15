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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

15.04.2024 11:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.04.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.04.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.842,919925 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271762


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BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 14,85 356.264.318 % 10,00  
LUKSK 122,10 39.409.098 % 10,00  
GOLTS 534,00 989.462.977 % 9,99  
FLAP 10,68 135.123.172 % 9,99  
RYGYO 30,64 226.064.164 % 9,98  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 32,4041 32,4105 % 0,17  
Euro 34,5097 34,5215 % 0,27  
Sterlin 40,3964 40,5988 % 0,11  
Frank 35,4203 35,5979 % -0,09  
Riyal 8,6292 8,6724 % -0,13  
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16:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,44 28,47 % 0,66  
Platin 967,55 969,65 % 0,66  
Paladyum 1.029,84 1.033,53 % 0,66  
Brent Pet. 89,69 89,69 % 0,66  
Altın Ons 2.344,65 2.345,09 % 0,66  
Seans Raporu 16:35
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