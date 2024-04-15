***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2024 11:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.04.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.842,919925 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271762
BIST
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16:359.757
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -57,60
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:3532,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0540
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:3534,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0923
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:352.453,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,80
|Açılış
|: 2.453,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:35
|AFYON
|14,85
|356.264.318
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|989.462.977
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|135.123.172
|% 9,99
|
|RYGYO
|30,64
|226.064.164
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.239.412
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,88
|34.466.982
|% -7,03
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,75
|9.359.357.595
|% -2,43
|
|ISCTR
|12,83
|4.459.427.120
|% -0,08
|
|YKBNK
|31,88
|4.426.110.715
|% 1,01
|
|TUPRS
|186,60
|4.207.892.691
|% -0,96
|
|AKBNK
|57,95
|3.456.392.384
|% 2,20
|
|ZOREN
|5,89
|2.146.527.397
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,83
|4.459.427.120
|% -0,08
|
|ODAS
|9,63
|1.712.137.276
|% 4,11
|
|EKGYO
|10,90
|1.648.317.889
|% 1,40
|
|YKBNK
|31,88
|4.426.110.715
|% 1,01
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4041
|32,4105
|% 0,17
|
|Euro
|34,5097
|34,5215
|% 0,27
|
|Sterlin
|40,3964
|40,5988
|% 0,11
|
|Frank
|35,4203
|35,5979
|% -0,09
|
|Riyal
|8,6292
|8,6724
|% -0,13
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,44
|28,47
|% 0,66
|
|Platin
|967,55
|969,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,84
|1.033,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,69
|89,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.344,65
|2.345,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:48PINSU
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 538, 364 adet işlem
-
16:47AGHOL
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 291.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 713 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 69 kaybederek (% -0.65 ) 8, 624
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, GOLTS, RYSAS, RYGYO, FLAP, ETILR, PKART, SEYKM, UFUK, LUKSK
-
16:46
PATEK, MAGEN, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında