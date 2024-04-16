***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.04.2024 10:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.04.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı :2.842,792536 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272546
BIST
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10:489.568
En Düşük
|Değişim
|: -1,15%
|| -111,59
|Açılış
|: 9.645
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|Önceki Kapanış
|: 9.680
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9.563
En Yüksek
9.646
10:4832,4505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0395
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
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32,4890
En Düşük
32,3337
10:4834,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0076
|Açılış
|: 34,5500
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|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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34,5518
En Düşük
34,3902
10:482.474,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,80
|Açılış
|: 2.474,78
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|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
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2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:48
|UFUK
|379,50
|11.829.502
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|AKENR
|21,92
|220.183.817
|% 9,82
|
|RYSAS
|46,86
|81.751.203
|% 7,28
|
|RYGYO
|32,78
|144.417.088
|% 6,98
|
|GRNYO
|11,61
|11.807.927
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|19.338.570
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|63.615.388
|% -9,80
|
|ATAGY
|13,10
|3.613.348
|% -7,62
|
|ODINE
|75,70
|398.589.590
|% -6,43
|
|ENTRA
|15,30
|3.185.517.798
|% -4,97
|
|THYAO
|294,50
|1.863.898.587
|% -1,34
|
|YKBNK
|30,30
|1.542.368.193
|% -4,11
|
|ISCTR
|12,53
|1.431.151.960
|% -1,42
|
|KOZAL
|25,00
|1.284.251.614
|% 2,04
|
|ENTRA
|15,30
|3.185.517.798
|% -4,97
|
|ISCTR
|12,53
|1.431.151.960
|% -1,42
|
|ZOREN
|5,87
|425.222.767
|% -0,17
|
|KOZAL
|25,00
|1.284.251.614
|% 2,04
|
|YKBNK
|30,30
|1.542.368.193
|% -4,11
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4423
|32,4505
|% 0,12
|
|Euro
|34,4902
|34,5018
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,2448
|40,4465
|% -0,06
|
|Frank
|35,4327
|35,6103
|% -0,19
|
|Riyal
|8,6265
|8,6698
|% -0,00
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,25
|28,28
|% 0,66
|
|Platin
|963,12
|964,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,03
|1.017,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,31
|90,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.364,10
|2.364,48
|% 0,66
|