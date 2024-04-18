***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2024 09:40
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 18.04.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.841,946778 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274259
BIST
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13:059.555
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 9.565
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|Önceki Kapanış
|: 9.530
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9.508
En Yüksek
9.602
13:0532,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 32,4100
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|Önceki Kapanış
|: 32,5800
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32,5411
En Düşük
32,3698
13:0534,8181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
34,6200
13:052.486,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
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|Açılış
|: 2.486,33
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|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
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2.490,43
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler13:03
|SELGD
|60,50
|60.595.379
|% 10,00
|
|DERIM
|46,42
|36.476.442
|% 10,00
|
|VERUS
|289,50
|21.624.224
|% 9,97
|
|UZERB
|657,00
|2.321.838
|% 9,96
|
|ASUZU
|114,80
|523.637.741
|% 9,96
|
|RYSAS
|42,08
|86.291.874
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,15
|113.558.317
|% -9,94
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|ULUFA
|13,22
|70.494.903
|% -9,67
|
|RYGYO
|30,12
|136.518.785
|% -8,56
|
|INTEM
|305,00
|114.388.965
|% -8,48
|
|THYAO
|299,00
|4.939.872.498
|% 1,27
|
|YKBNK
|31,38
|2.147.933.274
|% 2,62
|
|AKBNK
|58,35
|2.056.413.433
|% 4,10
|
|PGSUS
|864,00
|1.886.676.831
|% 2,92
|
|ISCTR
|12,44
|1.568.107.672
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,98
|1.090.751.354
|% 2,05
|
|ISCTR
|12,44
|1.568.107.672
|% 1,47
|
|ENTRA
|14,21
|1.534.424.483
|% 1,50
|
|IHGZT
|1,27
|98.507.085
|% 9,48
|
|YKBNK
|31,38
|2.147.933.274
|% 2,62
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5059
|32,5133
|% 0,20
|
|Euro
|34,8040
|34,8268
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,3066
|40,5087
|% -0,38
|
|Frank
|35,5505
|35,7287
|% -0,34
|
|Riyal
|8,6154
|8,6586
|% -0,53
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,41
|28,45
|% 0,66
|
|Platin
|940,43
|941,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,61
|1.032,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,42
|86,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.377,57
|2.377,96
|% 0,66
|