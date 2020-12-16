***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.12.2020 11:44
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ- EK SAYFA 9-12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893373
BIST
12:041.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
12:047,7965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0397
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
12:049,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0158
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
12:04466,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 466,75
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler12:04
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.712.382
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,66
|11.405.331
|% -9,86
|
|IZMDC
|11,40
|96.581.163
|% -9,74
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,81
|951.985.887
|% 1,66
|
|SISE
|7,34
|890.955.590
|% 0,14
|
|TUPRS
|109,60
|622.256.925
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,13
|556.415.068
|% -0,32
|
|KRDMD
|5,48
|510.771.789
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,13
|556.415.068
|% -0,32
|
|KLGYO
|2,61
|380.083.690
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,12
|304.524.421
|% 0,95
|
|SISE
|7,34
|890.955.590
|% 0,14
|
|ODAS
|4,07
|442.291.212
|% 1,50
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7923
|7,7965
|% -0,51
|
|Euro
|9,5129
|9,5176
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,4982
|10,5509
|% -0,07
|
|Frank
|8,7967
|8,8496
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0718
|2,0822
|% -0,52
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,07
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|0,00
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 69 artarak (% 0.93 ) 1, 269
-
12:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, AVOD, YAPRK, UZERB, IDGYO, UMPAS, SNKRN
-
12:16
YAPRK, IZTAR, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:16
MERIT, NUGYO, SILVR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:16
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 103 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem