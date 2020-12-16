***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.12.2020 11:48
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ- EK SAYFA 13-17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893374
BIST
11:561.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:567,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:569,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0108
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:56466,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,64
|Açılış
|: 466,68
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.695.259
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.401.197
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|87.296.857
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|887.626.109
|% 1,55
|
|SISE
|7,36
|857.882.637
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,00
|582.458.050
|% 1,57
|
|YKBNK
|3,14
|528.789.705
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,50
|448.559.711
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,14
|528.789.705
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|302.479.243
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,63
|370.738.093
|% 6,48
|
|SISE
|7,36
|857.882.637
|% 0,41
|
|ODAS
|4,05
|432.070.728
|% 1,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7976
|7,8000
|% -0,46
|
|Euro
|9,5195
|9,5268
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,4890
|10,5416
|% -0,16
|
|Frank
|8,7914
|8,8444
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% -0,51
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-0,04
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:06XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 10, 617.00 milyon TL de
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12:06KLGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 308, 916 adet işlem
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12:05KARTN
Yüzde 6.03 oranında artışla 3, 461.70 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 108 adet işlem
-
12:03BANVT
Yüzde 4.97 oranında artışla 43.50 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 395 adet işlem
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12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, BIMAS