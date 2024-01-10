***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇ TÜZÜK VE İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238046BIST