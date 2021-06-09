***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.06.2021 18:12
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. B4YO Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü S. 11-15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941466
BIST
17:581.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:588,5955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9000
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:5810,4814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:58522,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,72
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:58
|YAYLA
|4,19
|24.288.141
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.716.042
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.886.152
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.600.017
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.732.847
|% 9,93
|
|UFUK
|14,55
|68.637
|% -7,97
|
|EUKYO
|5,70
|4.312.851
|% -7,32
|
|SANFM
|14,00
|4.663.501
|% -7,28
|
|METUR
|7,02
|20.702.317
|% -6,40
|
|AVTUR
|3,16
|10.590.042
|% -6,23
|
|THYAO
|14,65
|1.676.453.806
|% 1,17
|
|GARAN
|8,36
|1.063.400.485
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,05
|728.749.927
|% 3,02
|
|KRDMD
|7,74
|688.813.586
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,40
|455.877.040
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,05
|728.749.927
|% 3,02
|
|YKBNK
|2,28
|386.508.832
|% 1,33
|
|GARAN
|8,36
|1.063.400.485
|% 0,72
|
|THYAO
|14,65
|1.676.453.806
|% 1,17
|
|GSDHO
|2,06
|233.814.585
|% 5,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5938
|8,5955
|% -0,11
|
|Euro
|10,4747
|10,4814
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0856
|12,1462
|% -0,48
|
|Frank
|9,5432
|9,6007
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2823
|2,2938
|% -0,23
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-1,57
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,03
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|0,38
|