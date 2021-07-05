***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.07.2021 16:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzüğü S.5-8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946264
BIST
16:341.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,02
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.389
En Düşük
1.376
16:348,6697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
16:3410,2920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0063
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
16:34499,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,86
|Açılış
|: 499,68
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler16:34
|VKFYO
|7,81
|3.769.955
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.652.918
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.742.410
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,77
|89.406.777
|% 9,92
|
|BURCE
|20,16
|5.310.601
|% 9,92
|
|PKENT
|2.304,00
|2.261.076
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|65.948.751
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|NUGYO
|12,75
|3.679.688
|% -4,21
|
|THYAO
|14,00
|881.160.367
|% 1,89
|
|GARAN
|8,55
|738.472.926
|% 1,79
|
|KOZAL
|109,90
|621.302.717
|% -2,57
|
|SASA
|29,42
|568.888.418
|% 2,80
|
|ARCLK
|32,80
|304.266.941
|% 1,30
|
|GARAN
|8,55
|738.472.926
|% 1,79
|
|PEKGY
|1,28
|106.279.552
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,22
|173.280.594
|% 1,37
|
|THYAO
|14,00
|881.160.367
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,63
|148.943.591
|% 6,05
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6669
|8,6697
|% -0,11
|
|Euro
|10,2853
|10,2920
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9713
|12,0313
|% 0,02
|
|Frank
|9,3692
|9,4257
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3058
|2,3173
|% -0,07
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,84
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|0,17
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49HDFGS
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 525, 562 adet işlem
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.85 ) 1, 227
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VKFYO, TSPOR, EUKYO, VAKFN, ARMDA, EDATA, BURCE
-
16:48
KONYA, VAKFN, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
KGYO, YKGYO, METUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında