***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.07.2021 16:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzüğü S.9-12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946265
BIST
16:181.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,21
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
16:188,6762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
16:1810,2973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
16:18499,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 499,80
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler16:18
|EUKYO
|7,26
|8.652.773
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.739.574
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.765.105
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.545.793
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.220.919
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.249.556
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|65.550.148
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|NUGYO
|12,78
|3.581.756
|% -3,98
|
|THYAO
|13,97
|862.713.776
|% 1,67
|
|GARAN
|8,54
|723.942.487
|% 1,67
|
|KOZAL
|109,00
|584.066.024
|% -3,37
|
|SASA
|29,48
|545.806.535
|% 3,00
|
|ARCLK
|32,72
|298.169.381
|% 1,05
|
|GARAN
|8,54
|723.942.487
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,21
|171.480.655
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|94.172.030
|% 5,79
|
|THYAO
|13,97
|862.713.776
|% 1,67
|
|IZMDC
|2,64
|147.616.965
|% 6,45
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6740
|8,6762
|% -0,04
|
|Euro
|10,2933
|10,2973
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9745
|12,0345
|% 0,05
|
|Frank
|9,3724
|9,4289
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3060
|2,3176
|% -0,06
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|6,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|9,23
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|4,46
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,35
|76,35
|0,18
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 97 artarak (% 0.67 ) 1, 494
-
16:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GARAN
-
16:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, GARAN
-
16:28XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 8, 815.00 milyon TL de
-
16:28OZBAL
Yüzde 5.10 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 899, 339 adet işlem