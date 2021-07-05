***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAura Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzüğü S.13-15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946266BIST