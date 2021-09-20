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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

20.09.2021 10:39



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Hayır (No)
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Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Kuzey Ege Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964471


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GARFA 11,30 7.874.147 % 9,92  
OYLUM 8,14 20.074.027 % 9,85  
TACTR 29,00 997.882 % 9,85  
BALAT 9,44 1.112.580 % 9,77  
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Dolar 8,6738 8,6762 % 0,34  
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Riyal 2,3055 2,3170 % 0,28  
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14:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 2,83  
Altın Gr. 489 489 1,37  
Cumhuriyet 3.239 3.288 11,00  
Tam 3.228 3.309 17,07  
Yarım 1.560 1.601 8,26  
Çeyrek 783 800 4,13  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,06  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 73,97 73,97 -1,37  
Seans Raporu 14:52
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