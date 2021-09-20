***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
20.09.2021 10:39
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Kuzey Ege Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964471
BIST
14:541.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -31,36
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.388
14:548,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0295
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
14:5410,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0238
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
14:54489,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,48
|Açılış
|: 489,51
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler14:52
|EDIP
|3,76
|47.840.258
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.874.147
|% 9,92
|
|OYLUM
|8,14
|20.074.027
|% 9,85
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|KTSKR
|58,45
|5.256.899
|% -9,94
|
|BRYAT
|379,00
|51.604.428
|% -7,49
|
|NUGYO
|13,62
|7.669.931
|% -7,28
|
|DIRIT
|5,21
|238.709
|% -6,96
|
|ISBIR
|64,00
|1.826.879
|% -6,71
|
|TEZOL
|18,99
|1.154.457.224
|% 2,98
|
|THYAO
|12,65
|592.346.859
|% -0,55
|
|GARAN
|9,15
|562.771.488
|% -2,56
|
|EREGL
|16,53
|304.272.822
|% -2,99
|
|YKBNK
|2,37
|301.236.609
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,37
|301.236.609
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,77
|182.362.932
|% -2,75
|
|GARAN
|9,15
|562.771.488
|% -2,56
|
|TEZOL
|18,99
|1.154.457.224
|% 2,98
|
|THYAO
|12,65
|592.346.859
|% -0,55
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6738
|8,6762
|% 0,34
|
|Euro
|10,1608
|10,1648
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,8117
|11,8710
|% -0,23
|
|Frank
|9,2779
|9,3338
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3055
|2,3170
|% 0,28
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|11,00
|
|Tam
|3.228
|3.309
|17,07
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,26
|
|Çeyrek
|783
|800
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,97
|73,97
|-1,37
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:04EDATA
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 463, 815 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 12 altında . İşlem hacmi 6, 375.00 milyon TL de
-
15:03ESEN
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 31.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 228 adet işlem
-
15:02NIBAS
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 10.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 204 adet işlem
-
15:01ISKPL
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 543, 485 adet işlem