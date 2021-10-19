***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
19.10.2021 16:11
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971434
BIST
16:281.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:289,3250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:2810,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0104
|Açılış
|: 10,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:28533,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,35
|Açılış
|: 533,16
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PRKAB
|18,92
|51.235.702
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.921.199
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.026.602
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.582.115
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,15
|34.444.554
|% 9,94
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,87
|120.562.631
|% -8,74
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,43
|62.388.442
|% -5,45
|
|OZBAL
|16,63
|43.812.007
|% -4,75
|
|GARAN
|9,02
|1.404.717.610
|% 2,50
|
|THYAO
|14,38
|825.154.224
|% -1,30
|
|FROTO
|171,30
|750.625.006
|% 2,94
|
|KRDMD
|7,22
|580.467.450
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,42
|462.822.995
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|424.178.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|462.822.995
|% 2,98
|
|GARAN
|9,02
|1.404.717.610
|% 2,50
|
|AKBNK
|5,21
|418.347.440
|% 2,56
|
|KRDMD
|7,22
|580.467.450
|% 0,28
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3202
|9,3250
|% -0,06
|
|Euro
|10,8571
|10,8611
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,8290
|12,8933
|% 0,39
|
|Frank
|10,0809
|10,1416
|% 0,16
|
|Riyal
|2,4768
|2,4892
|% -0,19
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|16,00
|
|Altın Gr.
|533
|533
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.528
|3.581
|27,00
|
|Tam
|3.510
|3.598
|25,38
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|12,28
|
|Çeyrek
|851
|870
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,21
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|0,17
|