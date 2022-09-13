***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062668BIST