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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

13.09.2022 15:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Açıklamalar

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062668


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Yarım 3.290 3.333 -17,00  
Çeyrek 1.650 1.666 -10,00  
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