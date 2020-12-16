***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2020 11:11
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ-EK SAYFA 1-7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893361
BIST
11:501.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
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|Açılış
|: 1.404
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|Önceki Kapanış
|: 1.395
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1.410
En Düşük
1.403
11:507,8043
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,8050
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8453
En Düşük
7,7602
11:509,5310
En Yüksek
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En Düşük
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|Açılış
|: 466,44
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|Önceki Kapanış
|: 467,31
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468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:50
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.690.699
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.367.215
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|86.445.599
|% -8,16
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|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|886.279.520
|% 1,55
|
|SISE
|7,36
|847.863.394
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,10
|577.199.365
|% 1,66
|
|YKBNK
|3,13
|528.331.397
|% -0,32
|
|KRDMD
|5,49
|434.109.020
|% 1,29
|
|YKBNK
|3,13
|528.331.397
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,12
|302.376.953
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,63
|369.728.007
|% 6,48
|
|SISE
|7,36
|847.863.394
|% 0,41
|
|ODAS
|4,05
|431.466.064
|% 1,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8012
|7,8043
|% -0,41
|
|Euro
|9,5285
|9,5310
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,4959
|10,5486
|% -0,10
|
|Frank
|8,7927
|8,8456
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0718
|2,0822
|% -0,52
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,07
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|0,00
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