***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2020 11:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ- EK SAYFA 8-14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893362
BIST
11:171.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:177,7988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0374
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:179,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0226
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:17464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,90
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:15
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.021.208
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,49
|75.808.378
|% -9,03
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|POLTK
|312,00
|97.032
|% -5,45
|
|GARAN
|9,79
|776.667.967
|% 1,45
|
|SISE
|7,36
|717.778.355
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,20
|479.733.354
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,14
|448.560.143
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|394.497.488
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,14
|448.560.143
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|270.334.818
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,64
|308.275.746
|% 6,88
|
|SISE
|7,36
|717.778.355
|% 0,41
|
|ODAS
|4,06
|394.497.488
|% 1,25
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7950
|7,7990
|% -0,47
|
|Euro
|9,4890
|9,4964
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,4658
|10,5183
|% -0,38
|
|Frank
|8,7556
|8,8083
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0681
|2,0785
|% -0,69
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|0,81
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|-0,17
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:27AVOD
Yüzde 8.99 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 651, 950 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 24 artarak (% 0.79 ) 1, 559
-
11:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SISE
-
11:26XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 8, 136.00 milyon TL de
-
11:23ISMEN
Yüzde 4.75 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 051 adet işlem