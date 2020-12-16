***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2020 11:18
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ- EK SAYFA 15-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893365
BIST
11:081.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:087,7885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0477
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:089,4805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0529
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:08464,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,99
|Açılış
|: 464,33
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:08
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.458.149
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,50
|75.100.607
|% -8,95
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|SANKO
|8,89
|7.880.049
|% -6,32
|
|GARAN
|9,81
|745.879.904
|% 1,66
|
|SISE
|7,35
|710.716.920
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,40
|454.554.421
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,15
|424.939.303
|% 0,32
|
|ODAS
|4,06
|392.247.733
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,15
|424.939.303
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,12
|268.969.333
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,66
|288.532.595
|% 7,69
|
|SISE
|7,35
|710.716.920
|% 0,27
|
|ODAS
|4,06
|392.247.733
|% 1,25
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7853
|7,7885
|% -0,61
|
|Euro
|9,4754
|9,4805
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,4737
|10,5262
|% -0,31
|
|Frank
|8,7600
|8,8128
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0693
|2,0796
|% -0,64
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,75
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,12
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:21IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 542 adet işlem
-
11:17KLGYO
Yüzde 7.29 oranında artışla 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 936, 039 adet işlem
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, YKBNK
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TUPRS, KOZAA
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.85 ) 1, 268