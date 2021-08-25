***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.08.2021 10:24
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960364
BIST
10:221.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.470
En Düşük
1.464
10:228,3867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:229,8528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0404
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:22483,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,61
|Açılış
|: 483,15
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:22
|GESAN
|27,34
|161.397.097
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|85,00
|5.197.537
|% 9,25
|
|IZFAS
|8,45
|12.939.677
|% 7,92
|
|AYCES
|67,50
|1.668.894
|% 7,23
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|TOASO
|38,00
|3.127.863
|% -4,76
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|BAYRK
|7,99
|761.357
|% -4,08
|
|BRLSM
|12,62
|203.796.646
|% 4,21
|
|GESAN
|27,34
|161.397.097
|% 9,98
|
|GARAN
|9,58
|129.902.340
|% 0,31
|
|THYAO
|12,78
|115.560.405
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,74
|115.486.257
|% 0,65
|
|MRGYO
|1,12
|23.191.274
|% 0,90
|
|BRLSM
|12,62
|203.796.646
|% 4,21
|
|KRDMD
|7,74
|115.486.257
|% 0,65
|
|PETKM
|6,07
|84.760.407
|% 0,50
|
|GARAN
|9,58
|129.902.340
|% 0,31
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3826
|8,3867
|% -0,12
|
|Euro
|9,8462
|9,8528
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,4616
|11,5191
|% -0,27
|
|Frank
|9,1290
|9,1840
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2276
|2,2388
|% -0,19
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-10,26
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,35
|70,35
|-0,06
|