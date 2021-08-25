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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

25.08.2021 10:24



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960364


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BIST En Aktif Hisseler10:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 27,34 161.397.097 % 9,98  
BALAT 5,68 414.498 % 9,86  
PENTA 85,00 5.197.537 % 9,25  
IZFAS 8,45 12.939.677 % 7,92  
AYCES 67,50 1.668.894 % 7,23  
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10:22 Alış Satış %  
Dolar 8,3826 8,3867 % -0,12  
Euro 9,8462 9,8528 % -0,41  
Sterlin 11,4616 11,5191 % -0,27  
Frank 9,1290 9,1840 % -0,35  
Riyal 2,2276 2,2388 % -0,19  
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10:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 -10,26  
Altın Gr. 483 484 -3,22  
Cumhuriyet 3.244 3.293 -7,00  
Tam 3.229 3.310 -6,20  
Yarım 1.561 1.601 -3,00  
Çeyrek 783 801 -1,50  
Gümüş.Ons 23,70 23,72 -0,16  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,05  
B. Petrol 70,35 70,35 -0,06  
Seans Raporu 10:22
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