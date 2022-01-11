***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2022 17:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. B4YO Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992790
BIST
17:092.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,56
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
17:0913,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
17:0915,6825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0239
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
17:09802,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,07
|Açılış
|: 802,42
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KRDMA
|10,45
|150.536.445
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|82.278.950
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.620.139
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|28.955.366
|% 9,94
|
|RALYH
|10,39
|81.007.234
|% -8,62
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|IHAAS
|9,60
|15.181.067
|% -5,88
|
|FENER
|29,20
|68.109.135
|% -5,50
|
|ERBOS
|129,00
|240.645.939
|% -5,15
|
|KRDMD
|12,55
|5.191.678.950
|% 8,66
|
|EREGL
|31,88
|4.467.035.538
|% 4,52
|
|THYAO
|27,06
|4.266.129.284
|% 1,35
|
|GARAN
|11,83
|2.371.813.773
|% 0,77
|
|YKBNK
|3,75
|1.612.690.619
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,75
|1.612.690.619
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,55
|5.191.678.950
|% 8,66
|
|EKGYO
|2,40
|775.700.959
|% -0,83
|
|GARAN
|11,83
|2.371.813.773
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,12
|583.061.450
|% 0,97
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8221
|13,8365
|% 0,11
|
|Euro
|15,6529
|15,6825
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,7301
|18,8240
|% 0,10
|
|Frank
|14,8699
|14,9595
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6762
|3,6947
|% 0,15
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|1,36
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,56
|
|Cumhuriyet
|5.339
|5.420
|29,00
|
|Tam
|5.315
|5.448
|28,80
|
|Yarım
|2.569
|2.635
|13,93
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|6,97
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,05
|
|B. Petrol
|81,81
|81,81
|0,94
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 36, 077.00 milyon TL de
-
17:23KRDMB
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 042, 700 adet işlem
-
17:22HATEK
Yüzde 4.39 oranında artışla 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 782, 867 adet işlem
-
17:21KRSTL
Yüzde 7.66 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 466, 108 adet işlem
-
17:20TEKTU
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 676, 713 adet işlem