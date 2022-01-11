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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

11.01.2022 17:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. B4YO Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992790


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KRDMA 10,45 150.536.445 % 10,00  
KRDMB 10,45 82.278.950 % 10,00  
ORCAY 36,30 17.620.139 % 10,00  
UZERB 61,90 683.562 % 9,95  
BLCYT 15,48 28.955.366 % 9,94  
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Dolar 13,8221 13,8365 % 0,11  
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Frank 14,8699 14,9595 % 0,16  
Riyal 3,6762 3,6947 % 0,15  
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17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.803 1,36  
Altın Gr. 804 804 3,56  
Cumhuriyet 5.339 5.420 29,00  
Tam 5.315 5.448 28,80  
Yarım 2.569 2.635 13,93  
Çeyrek 1.289 1.318 6,97  
Gümüş.Ons 22,49 22,53 0,03  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 0,05  
B. Petrol 81,81 81,81 0,94  
Seans Raporu 17:09
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