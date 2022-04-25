***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.04.2022 18:16
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023570
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0355
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
18:0515,8438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0778
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05901,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -14,22
|Açılış
|: 901,45
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.397
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.625.747
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|36.679.102
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.191.512
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.818.529
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.442.860
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.828.769
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.925.555.283
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.656.595.526
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.281.122.630
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.096.488.309
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.873.570.705
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.359.589.732
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|937.942.319
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.873.570.705
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|655.837.155
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.656.595.526
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7731
|14,7782
|% 0,24
|
|Euro
|15,8310
|15,8438
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,7353
|18,8292
|% -0,71
|
|Frank
|15,3559
|15,4484
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9276
|3,9473
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-31,26
|
|Altın Gr.
|900
|901
|-15,15
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,24
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem