***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.01.2024 16:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarına ilişkin İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241666
BIST
'
16:368.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,22
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3630,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0577
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3632,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:361.975,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,12
|Açılış
|: 1.975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KBORU
|86,35
|797.832.818
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.993.997
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.112.067.338
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,22
|181.315.464
|% -8,86
|
|HATEK
|12,09
|58.643.933
|% -7,50
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,25
|4.634.046.055
|% 0,60
|
|SASA
|38,16
|4.527.677.149
|% 5,94
|
|ISCTR
|25,60
|3.174.974.764
|% -1,01
|
|YKBNK
|22,34
|3.100.125.256
|% 1,64
|
|AKBNK
|41,14
|2.942.177.872
|% 0,29
|
|EKGYO
|8,84
|1.623.052.149
|% -1,56
|
|YKBNK
|22,34
|3.100.125.256
|% 1,64
|
|ISCTR
|25,60
|3.174.974.764
|% -1,01
|
|SASA
|38,16
|4.527.677.149
|% 5,94
|
|BEGYO
|5,21
|475.771.834
|% 5,25
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1872
|30,1929
|% 0,19
|
|Euro
|32,8758
|32,8870
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,1752
|38,3667
|% 0,04
|
|Frank
|34,6148
|34,8233
|% 0,15
|
|Riyal
|8,0249
|8,0652
|% 0,16
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|913,88
|914,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,47
|949,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,77
|78,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,98
|2.037,30
|% 0,66
|