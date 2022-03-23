***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.03.2022 15:24
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Bodrum Serbest Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012384
BIST
16:482.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,93
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:4814,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8521
En Düşük
14,7784
16:4816,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0568
|Açılış
|: 16,2700
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|Önceki Kapanış
|: 16,3600
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16,3846
En Düşük
16,2835
16:48923,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,24
|Açılış
|: 923,35
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,90
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ENSRI
|16,94
|36.961.432
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.248.692
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|132.200.947
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.658.584
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|105.117.675
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|65.843.116
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.519.512
|% -9,89
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|270,00
|73.388.738
|% -6,22
|
|AYCES
|68,00
|8.148.088
|% -6,14
|
|GARAN
|12,11
|3.151.418.954
|% 1,51
|
|THYAO
|28,18
|1.962.444.441
|% -1,19
|
|KRDMD
|15,17
|1.357.875.921
|% -0,59
|
|HEKTS
|18,14
|1.206.775.723
|% 4,67
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.519.512
|% -9,89
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.519.512
|% -9,89
|
|GARAN
|12,11
|3.151.418.954
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,01
|675.765.865
|% -2,20
|
|ODAS
|1,61
|270.869.223
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,34
|383.162.881
|% 0,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8444
|14,8477
|% 0,17
|
|Euro
|16,2909
|16,3023
|% -0,35
|
|Sterlin
|19,5227
|19,6206
|% -0,43
|
|Frank
|15,8231
|15,9185
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9465
|3,9663
|% 0,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,20
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|43,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|54,58
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|26,40
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,15
|
|B. Petrol
|121
|121
|5,24
|