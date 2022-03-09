***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
09.03.2022 12:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 2021 Yılı Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yoktur 0 - % 0 31/12/2021 31/12/2021 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008662
BIST
13:222.048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,33
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:2214,6263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1757
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:2216,1025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2981
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
13:22949,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,94
|Açılış
|: 949,07
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler13:22
|GZNMI
|16,94
|402.206
|% 10,00
|
|SASA
|55,80
|1.714.248.853
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|345.513
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|805.097
|% 9,09
|
|DOGUB
|3,66
|9.693.840
|% 8,28
|
|SERVE
|15,30
|183.510
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|PAMEL
|99,70
|5.792.723
|% -5,77
|
|EUHOL
|2,81
|9.658.709
|% -4,42
|
|BRLSM
|9,25
|13.850.399
|% -4,15
|
|THYAO
|26,08
|3.084.819.508
|% 3,08
|
|SASA
|55,80
|1.714.248.853
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,89
|1.621.045.826
|% 2,06
|
|KOZAL
|143,50
|1.503.474.323
|% -0,76
|
|SISE
|13,42
|1.143.515.625
|% 3,95
|
|ODAS
|1,48
|204.281.411
|% 4,23
|
|THYAO
|26,08
|3.084.819.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|3,69
|412.176.096
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,89
|1.621.045.826
|% 2,06
|
|SISE
|13,42
|1.143.515.625
|% 3,95
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6180
|14,6263
|% 1,22
|
|Euro
|16,0796
|16,1025
|% 1,89
|
|Sterlin
|19,1914
|19,2876
|% 1,62
|
|Frank
|15,6915
|15,7860
|% 1,23
|
|Riyal
|3,8859
|3,9054
|% 1,13
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-33,62
|
|Altın Gr.
|947
|947
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|6.288
|6.383
|40,00
|
|Tam
|6.257
|6.418
|40,52
|
|Yarım
|3.022
|3.102
|17,19
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|8,59
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,32
|0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|-2,91
|