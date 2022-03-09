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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

09.03.2022 12:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Kuzey Ege Gayrimenkul Yatırım Fonu 2021 Yılı Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yoktur 0 - % 0 31/12/2021 31/12/2021 Yoktur



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008663


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BIST En Aktif Hisseler12:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 147.852 % 10,00  
SASA 55,80 1.369.529.511 % 9,95  
GRSEL 9,07 303.001 % 9,94  
ROYAL 3,60 255.370 % 9,09  
AVOD 1,87 47.661.939 % 8,72  
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12:12 Alış Satış %  
Dolar 14,6436 14,6642 % 1,48  
Euro 16,0593 16,0940 % 1,83  
Sterlin 19,1775 19,2736 % 1,55  
Frank 15,7061 15,8007 % 1,32  
Riyal 3,8935 3,9130 % 1,33  
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12:12 Alış Satış %  
Altın Ons 2.028 2.028 -23,05  
Altın Gr. 957 957 3,32  
Cumhuriyet 6.355 6.451 108,00  
Tam 6.310 6.472 95,24  
Yarım 3.050 3.131 46,07  
Çeyrek 1.530 1.565 23,03  
Gümüş.Ons 26,13 26,19 -0,29  
Gümüş Gr. 12,38 12,39 0,10  
B. Petrol 130 130 1,69  
Seans Raporu 12:12
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