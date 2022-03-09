***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
09.03.2022 12:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Kuzey Ege Gayrimenkul Yatırım Fonu 2021 Yılı Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yoktur 0 - % 0 31/12/2021 31/12/2021 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008663
BIST
12:122.049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 37,40
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
12:1214,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2136
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
12:1216,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2896
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
12:12957,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,32
|Açılış
|: 957,33
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler12:12
|GZNMI
|16,94
|147.852
|% 10,00
|
|SASA
|55,80
|1.369.529.511
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|303.001
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,87
|47.661.939
|% 8,72
|
|EDIP
|3,29
|5.684.508
|% -7,58
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|BRLSM
|9,26
|10.658.587
|% -4,04
|
|PAMEL
|101,90
|4.275.075
|% -3,69
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|HALKB
|4,46
|13.399.999.997
|% 1,13
|
|THYAO
|26,14
|2.658.319.053
|% 3,32
|
|KRDMD
|15,00
|1.389.842.629
|% 2,81
|
|SASA
|55,80
|1.369.529.511
|% 9,95
|
|KOZAL
|145,90
|1.294.782.401
|% 0,90
|
|HALKB
|4,46
|13.399.999.997
|% 1,13
|
|THYAO
|26,14
|2.658.319.053
|% 3,32
|
|KRDMD
|15,00
|1.389.842.629
|% 2,81
|
|ODAS
|1,50
|131.751.624
|% 5,63
|
|YKBNK
|3,67
|320.202.452
|% 1,38
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6436
|14,6642
|% 1,48
|
|Euro
|16,0593
|16,0940
|% 1,83
|
|Sterlin
|19,1775
|19,2736
|% 1,55
|
|Frank
|15,7061
|15,8007
|% 1,32
|
|Riyal
|3,8935
|3,9130
|% 1,33
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.028
|-23,05
|
|Altın Gr.
|957
|957
|3,32
|
|Cumhuriyet
|6.355
|6.451
|108,00
|
|Tam
|6.310
|6.472
|95,24
|
|Yarım
|3.050
|3.131
|46,07
|
|Çeyrek
|1.530
|1.565
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,19
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,39
|0,10
|
|B. Petrol
|130
|130
|1,69
|