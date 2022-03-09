***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
09.03.2022 12:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 2021 Yılı Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yoktur 0 - % 0 31/12/2021 31/12/2021 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008660
BIST
16:442.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 31,73
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:4414,6778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2272
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:4416,2060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4016
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2060
En Düşük
15,7698
16:44942,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -11,83
|Açılış
|: 942,18
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
938,69
BIST En Aktif Hisseler16:42
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|294.939.162
|% 9,97
|
|SASA
|55,80
|2.267.075.879
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|431.052
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|92.006.642
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,31
|14.579.457
|% -5,90
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|BRLSM
|9,15
|21.620.519
|% -5,18
|
|THYAO
|26,06
|4.531.923.082
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,38
|2.971.916.620
|% -1,44
|
|SASA
|55,80
|2.267.075.879
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,30
|1.848.587.265
|% -2,97
|
|SISE
|13,17
|1.614.213.661
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,72
|823.361.384
|% 2,76
|
|KRDMD
|14,38
|2.971.916.620
|% -1,44
|
|ODAS
|1,50
|292.262.111
|% 5,63
|
|DOHOL
|3,07
|527.792.668
|% 6,23
|
|THYAO
|26,06
|4.531.923.082
|% 3,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6724
|14,6778
|% 1,57
|
|Euro
|16,1653
|16,2060
|% 2,54
|
|Sterlin
|19,2222
|19,3186
|% 1,78
|
|Frank
|15,7350
|15,8298
|% 1,51
|
|Riyal
|3,8985
|3,9181
|% 1,46
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-54,53
|
|Altın Gr.
|942
|942
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.338
|-5,00
|
|Tam
|6.219
|6.379
|2,27
|
|Yarım
|3.006
|3.086
|1,10
|
|Çeyrek
|1.508
|1.543
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-4,64
|
Seans Raporu
16:42
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16:57AVGYO
Yüzde 6.51 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 804, 103 adet işlem
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 66 artarak (% 1.49 ) 2, 292
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16:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KRDMD, ODAS
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16:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 31, 145.00 milyon TL de
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16:55ODAS
Yüzde 5.63 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 376, 417 adet işlem