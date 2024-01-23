***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
23.01.2024 14:15
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 2023 Yılı Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
YOKTUR 0 - % 0 31/12/2023 31/12/2023 YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242190
BIST
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15:418.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 46,48
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.016
En Yüksek
8.146
15:4130,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0265
|Açılış
|: 30,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
15:4132,9387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0255
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
15:411.971,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.971,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler15:41
|BYDNR
|28,82
|125.181.443
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.453.006
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|13.770.566
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|62.152.600
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|12.413.990
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|GARFA
|120,10
|129.864.057
|% -7,54
|
|NTHOL
|24,34
|96.716.002
|% -6,10
|
|BALAT
|18,00
|438.545
|% -6,01
|
|ULAS
|21,88
|16.135.877
|% -5,69
|
|THYAO
|252,25
|4.060.948.284
|% 0,80
|
|YKBNK
|21,42
|3.955.715.518
|% -3,60
|
|AKBNK
|38,88
|3.516.474.208
|% -2,95
|
|KCHOL
|154,10
|3.202.343.843
|% -0,13
|
|ISCTR
|24,32
|2.869.314.057
|% -2,80
|
|EKGYO
|9,55
|2.653.251.059
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,42
|3.955.715.518
|% -3,60
|
|AKFGY
|1,95
|317.414.460
|% 2,09
|
|KATMR
|2,27
|290.361.564
|% 2,25
|
|ISCTR
|24,32
|2.869.314.057
|% -2,80
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2785
|30,2827
|% 0,09
|
|Euro
|32,9289
|32,9387
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,3471
|38,5394
|% 0,03
|
|Frank
|34,6840
|34,8929
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0532
|8,0936
|% 0,13
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|901,81
|902,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,18
|935,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,39
|79,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,66
|2.024,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:56PNLSN
Yüzde 9.59 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 687, 106 adet işlem
-
15:55GSRAY
Yüzde 6.29 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 543, 707 adet işlem
-
15:54METUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 608, 335 adet işlem
-
15:53MEPET
Yüzde 6.44 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 497 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 8, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 60, 510.00 milyon TL de