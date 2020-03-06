***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 15:46
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 'nun (UKA)
28/02/2020 tarihli fon fiyatı:1,000588
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824907
BIST
15:53109.284
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.531,41
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:536,0973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0163
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:536,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9150
En Düşük
6,8333
15:53331,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,19
|Açılış
|: 331,19
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,25
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.562.030
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.433.236
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,50
|16.439.182
|% 13,40
|
|VAKKO
|6,08
|132.697.364
|% 9,95
|
|BURCE
|8,16
|24.437.950
|% 6,95
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,79
|13.596.011
|% -7,71
|
|THYAO
|11,22
|900.029.913
|% -4,18
|
|ASELS
|29,58
|562.478.291
|% -2,31
|
|EREGL
|8,89
|359.269.454
|% 1,60
|
|GARAN
|9,99
|331.596.533
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,42
|258.046.193
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|258.046.193
|% -4,35
|
|ODAS
|2,08
|210.509.955
|% -2,80
|
|KARSN
|1,86
|166.587.130
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|122.921.572
|% -2,04
|
|THYAO
|11,22
|900.029.913
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9030
|7,9426
|% 0,02
|
|Frank
|6,4881
|6,5272
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6210
|1,6291
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|14,21
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.183
|2.216
|30,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|30,70
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|14,85
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,43
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,95
|47,95
|-2,04
|