***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 10:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
------------
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UKA Fon 30/04/2020 Tairhli Fon Fiyatı : 1,175557
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842173
BIST
11:0399.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -1.615,38
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
11:037,0124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
11:037,6640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0398
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
11:03383,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 383,91
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.930.477
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|10.903.849
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|ULUUN
|11,43
|912.628
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.908.857
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|269.879
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,94
|233.613.573
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|198.573.384
|% 2,71
|
|GARAN
|8,19
|182.369.396
|% -1,80
|
|TSPOR
|5,57
|154.416.824
|% 5,09
|
|ASELS
|26,58
|129.766.979
|% -2,06
|
|AFYON
|2,94
|233.613.573
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|198.573.384
|% 2,71
|
|ODAS
|1,75
|52.894.945
|% -2,23
|
|TSKB
|1,02
|29.183.547
|% -0,97
|
|TSPOR
|5,57
|154.416.824
|% 5,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7028
|8,7465
|% -0,31
|
|Frank
|7,2394
|7,2830
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8597
|1,8691
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,18
|
|Altın Gr.
|384
|385
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.518
|4,30
|
|Tam
|2.529
|2.580
|4,40
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|2,20
|
|Çeyrek
|618
|631
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,96
|25,96
|-0,48
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:19RAYSG
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 6.48 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 697 adet işlem
-
11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, SODA, TTKOM
-
11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1561, 8 kaybederek (% -1.65 ) 93, 344
-
11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, YONGA, COSMO, EKIZ, TACTR, SODSN, MMCAS
-
11:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKSGY, YBTAS, KERVN, DARDL, RODRG, VANGD, HALKS