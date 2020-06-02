***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 14:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UKA Fon Fiyatı 29/05/2020 Tarihli Fon Fiyatı : 1,169131
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848512
BIST
16:06107.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 505,65
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:066,7262
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0838
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7210
16:067,5185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:06378,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,90
|Açılış
|: 378,04
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,32
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.375.414
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|GLRYH
|9,06
|12.213.987
|% -9,94
|
|RTALB
|21,02
|72.447.060
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,27
|35.786.613
|% -6,87
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,46
|1.327.474.642
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,75
|963.401.617
|% 8,70
|
|GARAN
|8,04
|861.716.550
|% 0,50
|
|THYAO
|12,65
|622.015.027
|% -0,86
|
|TUPRS
|89,05
|437.418.284
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,75
|963.401.617
|% 8,70
|
|MNDRS
|2,41
|375.030.625
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,39
|318.344.567
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,30
|161.932.058
|% 2,36
|
|GARAN
|8,04
|861.716.550
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4415
|8,4838
|% -0,44
|
|Frank
|6,9807
|7,0228
|% -1,08
|
|Riyal
|1,7922
|1,8012
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|3,90
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.487
|-21,50
|
|Tam
|2.521
|2.552
|-29,70
|
|Yarım
|1.230
|1.249
|-14,60
|
|Çeyrek
|615
|625
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,88
|38,88
|0,56
|