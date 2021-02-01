***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 15:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu İcazet Belgesi- İktisat Danışma Komitesi Görüşü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906676
BIST
15:491.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 22,83
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
15:497,1914
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,1279
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
15:498,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1961
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
15:49430,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,09
|Açılış
|: 430,45
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler15:49
|DNISI
|16,06
|32.463.936
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.899.783
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.328.143
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.874.618
|% 9,99
|
|KAPLM
|32,96
|11.718.450
|% -9,15
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,20
|1.722.616.602
|% 6,76
|
|ODAS
|4,09
|1.090.265.703
|% 7,92
|
|GARAN
|9,51
|1.036.547.788
|% 2,15
|
|KARSN
|5,53
|885.659.171
|% 6,14
|
|SISE
|7,38
|636.777.465
|% 2,07
|
|ODAS
|4,09
|1.090.265.703
|% 7,92
|
|EKGYO
|2,45
|636.223.773
|% 1,66
|
|GSDHO
|2,53
|412.530.724
|% 9,05
|
|KARSN
|5,53
|885.659.171
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,92
|506.919.280
|% 0,77
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1863
|7,1914
|% -1,75
|
|Euro
|8,6827
|8,6893
|% -2,21
|
|Sterlin
|9,8186
|9,8678
|% -1,78
|
|Frank
|7,9921
|8,0403
|% -2,35
|
|Riyal
|1,9097
|1,9193
|% -1,84
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|21,34
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|2.839
|2.882
|-70,00
|
|Tam
|2.825
|2.899
|-68,71
|
|Yarım
|1.366
|1.402
|-33,23
|
|Çeyrek
|685
|701
|-16,62
|
|Gümüş.Ons
|29,62
|29,65
|2,74
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,86
|0,53
|
|B. Petrol
|55,80
|55,80
|0,78
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:02BSOKE
Yüzde 7.87 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 824, 462 adet işlem
-
16:01SEKFK
Yüzde 7.16 oranında artışla 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 140, 492 adet işlem
-
16:00GOLTS
Yüzde 9.98 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 516, 499 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 22 artarak (% 1.16 ) 1, 591
-
15:59XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 18, 071.00 milyon TL de