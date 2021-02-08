***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 16:39
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu Gayrimenkul Değerleme Hizmetlerinin Alınması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908246
BIST
17:551.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
17:557,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
17:558,5602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
17:55418,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 7,20
|Açılış
|: 418,15
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,53
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ERBOS
|55,00
|113.196.645
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.087.789
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.213
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|28.924.743
|% 9,99
|
|EGPRO
|44,74
|131.650.977
|% 9,98
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|62.198.489
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,69
|4.723.475.732
|% -8,21
|
|EKGYO
|2,68
|2.948.308.466
|% 9,39
|
|KOZAL
|131,70
|2.027.673.441
|% 3,38
|
|ISFIN
|4,33
|1.484.893.901
|% 4,34
|
|GARAN
|9,87
|1.411.533.594
|% 1,13
|
|DOHOL
|3,69
|4.723.475.732
|% -8,21
|
|EKGYO
|2,68
|2.948.308.466
|% 9,39
|
|IHLGM
|1,49
|600.435.716
|% 4,93
|
|ISFIN
|4,33
|1.484.893.901
|% 4,34
|
|ODAS
|4,30
|1.187.849.957
|% 4,12
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0906
|7,0963
|% 0,57
|
|Euro
|8,5511
|8,5602
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,7081
|9,7568
|% 0,44
|
|Frank
|7,8628
|7,9102
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8855
|1,8950
|% 0,54
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|23,51
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,17
|
|B. Petrol
|60,20
|60,20
|0,64
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351