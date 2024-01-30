***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 2024 Yılı Değerleme Hizmeti Alınmasına İlişkin YKKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243770BIST