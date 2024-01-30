***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 17:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 2024 Yılı Değerleme Hizmeti Alınmasına İlişkin YKK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243770
BIST
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18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0107
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0432
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.984,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.984,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3495
|30,3548
|% 0,03
|
|Euro
|32,9196
|32,9279
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3111
|38,5032
|% -0,37
|
|Frank
|35,0040
|35,2148
|% -0,23
|
|Riyal
|8,0705
|8,1110
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,07
|% 0,66
|
|Platin
|921,19
|922,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,21
|979,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,21
|82,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,71
|2.032,98
|% 0,66
|