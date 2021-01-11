***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 16:29
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 TLH FON PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900264
BIST
17:441.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,52
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:447,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1297
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:449,1121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0865
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:44443,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,32
|Açılış
|: 443,44
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:44
|FROTO
|148,50
|299.548.070
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.256.584
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.301.765
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.330.259
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.132.714
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.374.748
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,50
|3.400.417.310
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,50
|1.970.831.632
|% -1,57
|
|GARAN
|10,42
|1.458.821.217
|% -3,16
|
|SKBNK
|1,62
|1.233.576.942
|% 0,62
|
|TCELL
|16,84
|1.145.651.638
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,50
|1.970.831.632
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,62
|1.233.576.942
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,69
|604.743.724
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,37
|305.167.323
|% -2,14
|
|TSKB
|1,81
|342.757.795
|% -1,63
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5000
|7,5029
|% 1,76
|
|Euro
|9,1064
|9,1121
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,0703
|10,1208
|% 1,00
|
|Frank
|8,3862
|8,4367
|% 1,09
|
|Riyal
|1,9922
|2,0021
|% 1,67
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,57
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
17:44
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17:53GLBMD
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