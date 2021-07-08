***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 17:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu 30.06.2021 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948852
BIST
17:161.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -14,82
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:168,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:1610,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0728
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:16504,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TUREX
|11,57
|11.622.724
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.695.201
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.023.268
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.549.563
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.715.451
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.964.670
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.724.724
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.958.712
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|717.045.826
|% -1,49
|
|THYAO
|13,71
|660.250.148
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,08
|493.875.528
|% -0,98
|
|PETKM
|5,35
|413.315.437
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,25
|352.383.929
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|352.383.929
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|218.513.488
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|717.045.826
|% -1,49
|
|PETKM
|5,35
|413.315.437
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,08
|493.875.528
|% -0,98
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6822
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,3152
|10,3243
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,9266
|11,9864
|% -0,21
|
|Frank
|9,4466
|9,5035
|% 1,10
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% -0,06
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,64
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.347
|3.398
|4,00
|
|Tam
|3.331
|3.415
|8,07
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|3,91
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,43
|