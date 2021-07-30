***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 13:39
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu 30.06.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953053
BIST
13:241.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:248,4182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:2410,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0373
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:24494,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,57
|Açılış
|: 494,66
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:24
|DOBUR
|14,08
|2.945.956
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.240.143
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.259
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.406.219
|% 9,84
|
|ULAS
|4,31
|11.500.389
|% 8,29
|
|METUR
|6,82
|91.855.841
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.979.979
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,79
|108.926.207
|% -8,24
|
|MEGAP
|6,79
|108.926.207
|% -8,24
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|764.875.198
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,36
|438.829.714
|% 2,16
|
|EREGL
|20,12
|322.719.849
|% 0,60
|
|ASELS
|15,50
|307.759.726
|% 1,57
|
|KRDMD
|7,83
|274.387.666
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,36
|438.829.714
|% 2,16
|
|GARAN
|8,39
|764.875.198
|% 0,60
|
|KARSN
|4,31
|272.862.322
|% 2,62
|
|ODAS
|1,78
|73.091.878
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,83
|274.387.666
|% 0,77
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4148
|8,4182
|% -0,44
|
|Euro
|10,0018
|10,0313
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7188
|11,7776
|% -0,47
|
|Frank
|9,2517
|9,3075
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% -0,50
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,11
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,27
|