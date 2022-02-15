***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
15.02.2022 15:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 01.01.2021- 31.12.2021 Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001819
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,22
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,6331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0409
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
18:0515,4955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1333
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
18:05812,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -5,46
|Açılış
|: 812,50
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,08
|2.279.411
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.179.250
|% 9,99
|
|POLTK
|579,20
|67.217.599
|% 9,99
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.190.744
|% -9,93
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|AVOD
|1,71
|40.288.795
|% -8,88
|
|MARKA
|3,94
|7.754.564
|% -7,29
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 2,21
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6218
|13,6336
|% 0,30
|
|Euro
|15,4751
|15,4943
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,3829
|18,4751
|% 0,31
|
|Frank
|14,6543
|14,7425
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6198
|3,6379
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-17,30
|
|Altın Gr.
|812
|812
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,23
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-3,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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