***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 16:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORFÖY HİSSE SENEDİ FONU 30.06.2022 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048610
BIST
16:542.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,60
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:5417,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0226
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:5418,2069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0674
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:541.007,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.007,92
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:53
|PRKAB
|29,04
|259.068.341
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.283.128
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.228.128
|% -9,95
|
|FENER
|49,84
|333.429.018
|% -8,72
|
|MTRKS
|57,50
|19.734.425
|% -7,48
|
|YEOTK
|88,30
|219.273.092
|% -5,10
|
|THYAO
|49,68
|2.582.442.223
|% -0,04
|
|SISE
|21,36
|1.570.057.678
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,66
|1.197.646.115
|% -3,12
|
|AKBNK
|8,51
|1.085.785.226
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,18
|1.023.756.457
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,18
|1.023.756.457
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,66
|1.197.646.115
|% -3,12
|
|SKBNK
|1,62
|299.129.489
|% 0,00
|
|ODAS
|3,74
|575.233.229
|% 1,36
|
|TSKB
|2,59
|391.427.525
|% -1,15
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8957
|17,9041
|% 0,14
|
|Euro
|18,1876
|18,2171
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,6960
|21,8048
|% 0,11
|
|Frank
|18,6423
|18,7546
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,24
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|14,43
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|12,20
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.728
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.278
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,42
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,56
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