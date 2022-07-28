***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 16:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 30.06.2022 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048616
BIST
16:522.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,07
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:5217,9041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:5218,2171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0572
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:521.009,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.009,18
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PRKAB
|29,04
|258.938.794
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.253.137
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.200.583
|% -9,95
|
|FENER
|49,98
|332.523.123
|% -8,46
|
|MTRKS
|57,50
|19.718.972
|% -7,48
|
|YEOTK
|87,70
|215.805.859
|% -5,75
|
|THYAO
|49,90
|2.513.843.806
|% 0,40
|
|SISE
|21,46
|1.549.247.051
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,68
|1.176.808.770
|% -2,70
|
|AKBNK
|8,57
|1.030.311.211
|% -2,94
|
|EKGYO
|3,21
|980.929.146
|% -0,31
|
|EKGYO
|3,21
|980.929.146
|% -0,31
|
|YKBNK
|4,68
|1.176.808.770
|% -2,70
|
|SKBNK
|1,63
|293.950.895
|% 0,62
|
|ODAS
|3,75
|566.356.401
|% 1,63
|
|TSKB
|2,60
|381.201.530
|% -0,76
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9054
|17,9140
|% 0,20
|
|Euro
|18,2007
|18,2342
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,6960
|21,8048
|% 0,11
|
|Frank
|18,6413
|18,7536
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7580
|4,7818
|% 0,24
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|18,96
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|11,77
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.725
|6.796
|5,00
|
|Yarım
|3.277
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,83
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,36
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,72
|
Seans Raporu
16:50
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17:05ISGYO
Yüzde 4.69 oranında artışla 19.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 951, 214 adet işlem
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17:04NTGAZ
Yüzde 9.53 oranında artışla 11.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 508, 604 adet işlem
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17:03TMSN
Yüzde 6.70 oranında artışla 45.84 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 203, 253 adet işlem
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 96 kaybederek (% -0.11 ) 2, 703
-
17:02XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 24, 498.00 milyon TL de