***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 17:01
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 30.06.2022 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048621
BIST
17:252.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,06
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
17:2517,9158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:2518,2658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:251.007,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.007,68
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PRKAB
|29,04
|259.971.631
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.840.225
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.411.006
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.754.946
|% -9,95
|
|MTRKS
|56,25
|21.212.464
|% -9,49
|
|FENER
|49,82
|343.234.695
|% -8,75
|
|YEOTK
|87,70
|230.718.514
|% -5,75
|
|THYAO
|49,66
|2.832.116.063
|% -0,08
|
|SISE
|21,26
|1.738.321.890
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,66
|1.313.700.538
|% -3,12
|
|EKGYO
|3,15
|1.215.047.924
|% -2,17
|
|AKBNK
|8,51
|1.209.226.062
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.215.047.924
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,66
|1.313.700.538
|% -3,12
|
|SKBNK
|1,61
|316.575.418
|% -0,62
|
|ODAS
|3,73
|614.842.716
|% 1,08
|
|TSKB
|2,59
|406.763.932
|% -1,15
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9021
|17,9158
|% 0,21
|
|Euro
|18,2169
|18,2658
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,6330
|21,7415
|% -0,18
|
|Frank
|18,6422
|18,7545
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7546
|4,7784
|% 0,17
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|16,04
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,83
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.718
|6.786
|-5,00
|
|Yarım
|3.273
|3.318
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,36
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,01
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40MIPAZ
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 031 adet işlem
-
17:38OYAKC
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 070, 902 adet işlem
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, EKGYO
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAA, TOASO
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 23 kaybederek (% -0.32 ) 2, 235